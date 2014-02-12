За хабар затримали посадовця Івано-Франківської міськради

Керівник одного із управлінь Івано-Франківської міськради, вступивши у злочинну змову з іншим посадовцем, вимагав у приватного підприємця 12 тисяч гривень за сприяння у видачі дозвільних документів.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Міліціонери встановили, що посадовці були наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками. Відтак, зловживаючи своїм службовим становищем, стали суб’єктами корупційних дій.

Начальник УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області Григорій Полковніков зазначив, що групу осіб, які вимагали від підприємця неправомірну вигоду в особливо великих розмірах, правоохоронці викрили у результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів. Правопорушників затримали «на гарячому».

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Посадовців затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення особам про підозру та обрання щодо них міри запобіжного заходу.

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.