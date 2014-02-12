МВС: Убитий суддя розглядав справи активістів, які захоплювали міськраду

У справі про вбивство судді у Кременчуці слідство розглядає декілька версій, основна з яких – скоєння вбивства у зв’язку із професійною діяльністю потерпілого. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У МВС наголошують, що загиблий суддя нещодавно обирав міру запобіжного заходу декільком учасникам протестних акцій. «Вони брали участь у захопленні будівлі міської ради, що відбувалося в січні цього року», – зазначають у міліції.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 379 Кримінального кодексу України (посягання на життя судді, пов'язане зі здійсненням правосуддя).

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Для з’ясування всіх обставин скоєння злочину та організації розслідування на місце виїхала група із працівників Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ на чолі із заступником генпрокурора Григорієм Середою та начальником Департаменту карного розшуку Василем Паскалом.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого у Кременчуці Полтавської області невідомий розстріляв суддю Автозаводського районного суду міста. Від вогнепальних поранень 34-річний Олександр Лободенко помер у лікарні близько 2-ї години ночі 12 лютого.

Правоохоронці Полтавщини просять тих, хто випадково став свідком чи очевидцем даної події, або має інформацію про осіб, причетних до скоєного злочину, повідомити до Крюківського відділу міліції за адресою: вул. І.Приходька, будинок №69. Також інформацію можна надати за телефоном у Кременчуці: 6-02-15 або 102.