На Чернігівщині держслужбовець вимагав від підприємця 120 тис. грн хабара

У Чернігівській області викрили факт одержання неправомірної вигоди державним службовцем. Затримано заступника директора одного з департаментів обласного рівня.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою), співробітниками УБОЗ під час отримання неправомірної вигоди затримано заступника директора одного з департаментів обласного рівня.

Будучи державним службовцем 4 категорії, він вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 120 тисяч гривень від директора приватного підприємства, жительки одного з райцентрів Чернігівщини за сприяння у позитивному вирішені на її користь майнових спорів.

Нечистому на руку державному службовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 368 КК України. Вилучено речові докази.

Таке діяння карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.