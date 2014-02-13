Міліція відкрила провадження за створення загонів самооборони на Тернопіллі

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом створення на Тернопільщині загонів народної самооборони.

Як повідомили у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, на даний час проводяться слідчі дії та інші оперативні заходи, скеровані на встановлення осіб, що організували подібного роду незаконне формування, а також громадян, які беруть у ньому участь.

Працівники міліції також вживають заходи, спрямовані на підтвердження або спростування наявності таких незаконних формувань.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України за фактом створення на території області непередбаченого законом воєнізованого формування.