Міліція відкрила провадження за створення загонів самооборони на Тернопіллі
Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом створення на Тернопільщині загонів народної самооборони.
Як повідомили у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, на даний час проводяться слідчі дії та інші оперативні заходи, скеровані на встановлення осіб, що організували подібного роду незаконне формування, а також громадян, які беруть у ньому участь.
Працівники міліції також вживають заходи, спрямовані на підтвердження або спростування наявності таких незаконних формувань.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України за фактом створення на території області непередбаченого законом воєнізованого формування.