Поблизу Львова незаконно роздали понад 17 га землі – міліція

Правоохоронці Львівщини викрили факти незаконного відчуження фізичним особам 17,5 гектарів землі, прилеглої до міста Львова, загальною вартістю понад 17 мільйонів гривень.

По це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що ділянки, ринкова вартість яких становить понад 17 мільйонів гривень, передані десятьом громадянам для ведення особистого сільського господарства. Фактично ж, ці ділянки згідно документації, призначались для житлової забудови.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Дане правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п’ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Наразі оперативники встановлюють усіх посадових осіб причетних до незаконного виділення земельних ділянок.