У Києві затримали групу автокрадіїв

Працівники карного розшуку міліції Києва затримали трьох громадян, які викрали з автомобіля «Пежо» речі загальною вартістю 7 тисяч гривень. До складу групи входили двоє іноземців та киянин.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час відпрацювання території Шевченківського району та проведення заходів по попередженню й розкриттю крадіжок з автомобілів в поле зору правоохоронців потрапила група чоловіків. Вже через кілька хвилин оперативники зрозуміли в чому справа. Та лише після затримання спільників співробітникам карного розшуку столичної міліції стали відомі всі деталі крадіжки.

Зловмисники працювали втрьох. Два іноземця, 38 і 35 років, та 27-річний киянин. Чоловіки були знайомі вже кілька років. Поступово дружні відносини переросли в партнерство. До своєї справи спільники підішли серйозно. Для проникнення в авто використовували не примітивне розбиття скла, а сучасний технологічний пристрій, що сканує систему сигналізації та автоматично відчиняє машину.

До того ж, аби зменшити ризик, ролі розподіляли так: один чекав в машині, другий «відмикав» авто, а третій ходив поміж машин та телефоном повідомляв, яка з них «готова до використання». Після обрання машини, чоловік, який відповідав за «відкриття», швидко підходив до автомобіля та забирав все коштовне.

Та, незважаючи на спланований підхід до вчинення крадіжки та технічну оснащеність, зловмисники були затримані. Злодії так захопилися розподілом краденого, що одразу й не зрозуміли – на них вже чекають правоохоронці.

З автомобіля зловмисників правоохоронці вилучили жіночий одяг, ноутбук, відеокамеру, мобільні телефони та пристрій для сканування автомобільної сигналізації.

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 «Крадіжка» ККУ. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5-ти років.

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень. Жоден з затриманих, за їхніми словами, ніде не працює. Чим саме вони займалися на території міста Києва, з’ясують слідчі під час досудового розслідування.

На даний час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно затриманих.