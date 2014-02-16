Сьогодні активісти розблокують приміщення Львівської ОДА
11:32, 16 лютого 2014Кримінал
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Сьогодні, 16 лютого, активісти «Правого сектора» розблокують приміщення Львівської ОДА.
Про це повідомив УНІАН керівник силового крила Львівської обласної організації «Правого сектору» Олег Пелехатий.
Він зазначив, що у період 14.00 – 14.30, активісти звільнять всі приміщення і залишать будівлю Львівської обласної державної адміністрації передавши її під контроль Львівської обласної ради.
Як зазначив Олег Пелехатий, чи буде розібрано барикаду на площі біля облдержадміністрації – наразі вирішується.
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