Сьогодні активісти розблокують приміщення Львівської ОДА

Сьогодні, 16 лютого, активісти «Правого сектора» розблокують приміщення Львівської ОДА.

Про це повідомив УНІАН керівник силового крила Львівської обласної організації «Правого сектору» Олег Пелехатий.

Він зазначив, що у період 14.00 – 14.30, активісти звільнять всі приміщення і залишать будівлю Львівської обласної державної адміністрації передавши її під контроль Львівської обласної ради.

Як зазначив Олег Пелехатий, чи буде розібрано барикаду на площі біля облдержадміністрації – наразі вирішується.