На Грушевського міліція використовувала травматичні боєприпаси - МВС

Сертифіковані належним чином боєприпаси «Терен-12П» і «Терен-12К» містять відповідно еластичну кулю та еластичну картеч. Жодних інших боєприпасів міліція не використовує. МВС України закликає засоби масової інформації утримуватися від публікування неперевіреної інформації.

Про це зазначається у повідомленні правління зв’язків з громадськістю МВС України.

Патрони для спеціальних засобів «Форт-500», призначених для відстрілу набоїв несмертельної дії, виготовляє одне з науково-виробничих об’єднань. Ця продукція належним чином сертифікована.

Контейнери тих набоїв, що перебувають на оснащенні підрозділів МВС України, – білого, сірого та синього кольору. В якості метальних знарядь несмертельної дії у цих набоях використовуються еластичні кулі та еластична картеч. Жодних інших боєприпасів під час несення служби з охорони громадського порядку міліція не використовувала.

МВС України закликає представників ЗМІ утримуватися від публікації неперевірених даних, аби уникнути викривлення інформації та введення громадян в оману.