В Івано-Франківську тепловоз зійшов з колії та в‘їхав у приватне домоволодіння

В Івано-Франківську вчора, 17 лютого, о 20.40, під час руху з колії зійшов тепловоз та в’їхав у літню кухню на території приватного домоволодіння розташованого в 10 метрах від залізничної колії на одній із вулиць міста. Потерпілих в результаті пригоди не має.

Про це повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Як зазначається у повідомленні, виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що дизель-поїзд сполученням «Рахів–Івано-Франківськ», під час проведення екіпірування на тупиковій колії «Оборотного локомотивного депо станції Івано-Франківськ», після запуску помічником машиніста мотор-вагону секції, ним самовільно було здійснено рух в напрямку насипу.

Внаслідок чого, здійснено з’їзд тепловоза з вищевказаної колії, який пошкодив бетонну огорожу «Оборотного локомотивного депо Івано-Франківськ» та приміщення будівлі літньої кухні приватного домоволодіння.

В подальшому дизель-поїзд відтягнуто на колію. Потерпілих та затримки руху поїздів немає. Сума завданих збитків встановлюються.

Проводиться перевірка матеріалів за статтею 276 КК України «Порушення правил експлуатації залізничного транспорту».