Чи варто встановлювати Starlink у квартирі: у Мінцифри дали чітку відповідь

Starlink не підходить для повноцінної заміни домашнього інтернету в міській квартирі.

Останнім часом Росія посилила удари по дата-центрах і телекомунікаційних об’єктах в Україні. Це вже призвело до перебоїв з інтернетом, зокрема, у Києві. Деякі експерти прогнозують, що взимку ситуація з інтернетом стане ще більш критичною. На цьому фоні багато українців стали замислюватися над тим, щоб встановити у квартирі Starlink та користуватися супутниковим зв’язком.

У Мінцифри пояснили, наскільки доцільно це робити та які є альтернативні варіанти.

Так, заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що супутниковий зв'язок Starlink не підходить для повноцінної заміни домашнього інтернету в міській квартирі.

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Він наголосив, що Starlink може використовуватись як додатковий кризовий варіант чи резервний спосіб зв'язку в місцях, де відсутні інші технічні можливості вийти в мережу, однак це точно не пряма альтернатива дротовому інтернету.

Основною проблемою, за словами представника Мінцифри, є місце встановлення термінала Starlink.

"Для роботи Starlink потрібен спеціальний термінал із доступом до відкритого неба, адже він отримує сигнал із супутника. Тому для квартири просто встановити його всередині приміщення не вийде. Зазвичай обладнання розміщують на даху або в іншому місці, де немає перешкод для сигналу", - пояснив він.

Альтернативою для квартир заступник міністра називає енергонезалежний домашній інтернет із резервним живленням, зокрема радить під'єднати оптоволоконну мережу xPON.

Чи залишаться українці без інтернету

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані російські удари по цифровій та комунікаційній інфраструктурі існує постійна загроза втрати інтернету. У зв'язку з цим уряд готується до найгіршого сценарію.

Водночас радник ОП Сергій Флеш Бескрестнов вважає, що російські атаки не зможуть залишити українців повністю без інтернету.

Флеш пояснив, що Україна є країною з максимально розподіленими Інтернет-каналами. Можливі локальні перебої, однак Бескрестнов вважає, що провайдери їх зможуть швидко усунути.

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