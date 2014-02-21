Кількість загиблих правоохоронців збільшилася до 16 осіб.

Про це повідомили УНАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, 130 працівників органів внутрішніх справ доставлені до медзакладів з вогнепальними пораненнями.

Усього ж з 18 лютого по медичну допомогу звернулися 565 працівників органів внутрішніх справ, з них 410 – госпіталізовані.