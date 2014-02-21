У МВС підтвердили звільнення захоплених активістами бійців ВВ
12:30, 21 лютого 2014Кримінал
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У ніч на 21 лютого було звільнено військовослужбовців, яких захопили вранці 20 лютого під час нападу радикально налаштованих осіб на території Майдану Незалежності.
Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.
У МВС зазначають, що наразі звільнений особовий склад знаходиться на території одного з підрозділів внутрішніх військ, де їм надається необхідна допомога.
«Стан здоров’я та морально-психологічний стан військовослужбовців задовільний», – йдеться у повідомленні.
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