Автобуси з бійцями МВС залишили площу перед парламентом

Наразі на площі Конституції перед будівлею Верховної Ради не залишилося жодного автобуса з силовиками.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно з площі поїхав останній автобус.

На проїжджій частині на вулиці Грушевського також не видно автобусів правоохоронців. Проте, крім легкових автомобілів та карети “швидкої допомоги” там знаходяться два великі автобуси.

Також два водомета досі стоять біля будинку по вулиці Грушевського, 18/2.

Крім того, зараз повз парламент зі сторони Будинку уряду проїжджає велика військова вантажівка. Ще кілька вантажівок також стоять на розі між будівлями парламенту та уряду.

Проїзд вниз по Грушевського на розі Кабміну все ще перекрито вантажівками, біля них комунальники прибирають сміття.

Довкола Верховної Ради все ще лежать дерев`яні піддони та матраци, на яких спали правоохоронці.