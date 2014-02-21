Міліція розслідує розгром офісу ”УДАРу” в Миколаєві

Співробітники міліції розслідують розгром офісу Миколаївської обласної організації партії «УДАР».

Як повідомили УНІАН у Миколаївському міському управлінні міліції, даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).

Отримавши сигнал про погром, на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

”Переглянувши записи з камери відеоспостереження, правоохоронці встановили, що близько 22.30 до офісу партії підійшла група невідомих. Обличчя деяких із них були приховані медичними масками. Чоловіки почали палицями бити скло вхідних дверей і склопакети вікон, після чого зникли”, - повідомляють у відомстві.

У ході проведення огляду місця події проводилося фотографування та відеозйомка, вилучено зразки крові (за попередніми даними, один із нападників при розбитті вікна порізав руку) .

Проводиться перевірка, вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.

З метою недопущення подібних ситуацій територія, прилегла до офісів політичних партій, розташованих на території м. Миколаєва, цієї ночі охоронялася співробітниками міліції.

”Міліція Миколаєва вдячна представникам політичної сили за співпрацю та надання відеоматеріалів факту вчинення хуліганських дій, а також закликає громадян до збереження спокою на вулицях нашого міста”, - повідомляє відомство.

Водночас, миколаївське видання ” Преступности. нет” повідомляє, що на відеозаписі є принаймні один хлопець , який брав участь в ”охороні” Миколаївської облдержадміністрації від захоплення. Крім того, посилаючись на відеозапис видання повідомляє, що після погрому лідер скомандував: «Розходимося й зустрічаємося біля OДA»

Як повідомляв УНІАН, голова Миколаївської обласної організації «УДАРу» Давид Макар`ян заявив, що цієї ночі в Миколаєві тітушки розгромили офіс партії ”УДАР”.

За його словами, після 22 години в офіс ”УДАРу ”прийшли 10-15 тітушок, які почали громити приміщення.

Активісти ”УДАРу” викликали міліцію, яка приїхала на місце події тільки після того, як тітушки неспішно його залишили.