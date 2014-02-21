ВР ухвалила закон про амністію протестувальників

Верховна Рада ухвалила закон про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України” (реєстраційний № 4073-1, автором якого є народний депутат України Юрій Дерев`янко).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 372 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

“За” проголосували 127 народних депутатів із фракції ПР, 88 - із фракції “Батьківщина”, 40 - “УДАРу” , 38 - “Свободи” 32 - КПУ, 49 позафракційних.

Даний закон ухвалювався одразу в першому та другому читанні без обговорення та без рішення комітету.