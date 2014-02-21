СБУ припинила підготовку до проведення антитерористичної операції

Служба безпеки припинила підготовку до проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

”На підставі заходів, вжитих у державі для врегулювання суспільної кризи та зміцнення політичного діалогу, у встановленому законодавством порядку Службою безпеки України прийнято рішення про пониження ступеня готовності суб’єктів боротьби з тероризмом, який був запроваджений 19 лютого поточного року. Його наслідком є і припинення підготовки до проведення антитерористичної операції”, - сказано в повідомленні.

Служба безпеки України також заявляє, що у межах визначеної законодавством компетенції продовжує виконання завдань із захисту інтересів громадян і суспільства від терористичних посягань.