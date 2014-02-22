ВР постановою відновила дію Конституції 2004 року

Верховна Рада постановою відновила дію Конституції 2004 року, оскільки відповідний закон, ухвалений Верховною Радою напередодні, не підписано Президентом Віктором Януковичем.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 325 із 331 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Як зазначив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, таке рішення необхідне «у зв’язку з тим, що Президент України не виконав взяту на себе відповідальність в угоді і не підписав закон про відновлення Конституції 2004 року».

Парламент проголосував за постанову, якою відновлюється дія Конституції 1996 року із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 2004, 2011 та 2013 року, котрі стосуються змін до Конституції.

Довга дискусія серед депутатів була з приводу того, коли має вводитися в дію дана постанова. Вирішили, що із дати ухвалення, оскільки необхідно терміново вирішувати кадрові питання.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого лідери опозиції підписали угоду з Президентом Віктором Януковичем, яка передбачає повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки, формування нового уряду та призначення дострокових виборів Президентів.

Того ж дня ВР конституційною більшістю ухвалила закон про повернення до Конституції 2004 року.