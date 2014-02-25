ДАІ очолив Анатолій Сіренко (фото)

Начальник Головного штабу МВС України Володимир Березан представив особовому складу нового начальника Державтоінспекції України. Ним став полковник міліції Анатолій Сіренко.

Про це повідомляє прес-служба департаменту ДАІ МВС України.

Представляючи нового очільника ДАІ України, Володимир Березан зазначив, що Анатолій Сіренко є досвідченим фахівцем, має значний досвід практичної та управлінської роботи саме в ДАІ. Анатолій Сіренко розпочав службу в Державтоінспекції в 1984 році й пройшов шлях від простого інспектора до керівника підрозділу. У різні роки очолював Управління Державтоінспекції Київської області та Києва.

Володимир Березан зазначив, що наразі головні задачі працівників органів внутрішніх справ – це охорона громадського порядку, боротьба з корупцією, налагодження діалогу з населенням.

У свою чергу Анатолій Сіренко наголосив, що він докладе усіх зусиль для виконання завдань, які наразі стоять перед Державтоінспекцією. Головне, впевнений новий керівник ДАІ - це повернення довіри населення до працівників міліції.

Також наразі нагальними питаннями є взаємодія з об’єднаннями громадських активістів та органами місцевого самоврядування для стабілізації ситуації в країні та забезпечення правопорядку.