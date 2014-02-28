На Чернігівщині кілька десятків невідомих осіб розграбували дачу начальника УБОЗ

На Чернігівщині невідомі 26 лютого пограбували дачу начальника Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в області.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

Згідно з інформацією, до чергової частини Чернігівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від начальника УБОЗ УМВС України в Чернігівській області полковника міліції Олександра Силкіна про те, що група чисельністю приблизно 40 осіб зайшла на територію його дачної садиби поблизу села Пакуль Чернігівського району.

«Невідомі відібрали у сторожа ключі від дачі, зайшли всередину і відкрито заволоділи особистими речами Силкіна (пневматичною зброєю, ехолотом, ліхтарем, рибальським знаряддям, столовими приладами) та іншими речами», - йдеться в повідомленні.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Чернігівського райвідділу міліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб) - карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.