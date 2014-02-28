МЗС України висловило протест у зв’язку з діями російської сторони

28 лютого 2014 р. російській стороні передано ноту Міністерства закордонних справ України, в якій висловлено протест у зв’язку з порушенням повітряного простору України та недотриманням Угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року.

Як повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України, окремо було наголошено на тому, що Україна не зверталася до Росії з жодними пропозиціями чи проханнями щодо застосування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, тимчасово дислокованих на території України, для забезпечення громадського порядку, запровадження будь-яких антитерористичних чи інших силових заходів, йдеться в ноті МЗС.

«МЗС України підтвердило свої вимоги щодо невідкладного повернення військовослужбовців, бойової та військової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації до місць їхньої дислокації», - зазначено в документі.