МВС, СБУ, ДСНС під контролем парламенту і уряду Криму - перший віце -прем`єр нелегітимного Радміну

У Криму все під контролем Ради міністрів і Верховної ради Криму, заявив Рустам Теміргалієв - перший віце -прем`єр -міністр нелегітимного Радміну.

«Підрозділи МВС, СБУ, МНС (мається на увазі ГСЧС - Державна служба України з надзвичайних ситуацій - УНІАН) та Внутрішніх військ підпорядковані кримській владі. Підрозділи збройних сил України на півострові блоковані, роззброєні, деморалізовані і поступово переходять на бік кримчан. Голови районів та мери міст Криму знаходяться в оперативному управлінні Ради міністрів» , - написав Теміргалієв на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

За його словами, збоїв з постачанням продуктів, енергоносіїв і пального немає.

Як передає кореспондент УНІАН, в центрі Сімферополя перебуває групи людей. Видніються прапори Росії та Андріївські прапори. Іноді вигукують «Росія!».

Ті жителі Криму, які проти російського втручання, в соцмережах пишуть, що їм телефонують знайомі і рідні з регіонів України та з-за кордону і пропонують дати притулок, поки ситуація на півострові не стабілізується.