Із сьогоднішнього дня МВС запускає публічну процедуру кадрових призначень у областях.

Про це в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Він нагадав про критичні виступи в суспільстві й політиків із приводу призначень на посади в системі МВС у регіонах.

“Дискурс щодо кадрів, обурення, критика й зустрічний лобізм не втихають. Напівзаходи не допомагають. Розробив принципово нову модель кадрових рішень у системі. Вчора пізно вночі завершили обговорення концепту комплексного рішення з головою Люстраційного комітету Єгором Соболевим”, - написав Аваков.

“Із сьогоднішнього дня запускаємо публічну процедуру кадрових призначень у областях. Незвично - випробування для офіцерів і службовців. Але це частина шляху, як повернути довіру до МВС, зокрема через зрозумілі кадрові призначення. Цей шлях треба пройти”, - написав міністр.

При цьому він поінформував, що сьогодні підпише наказ про початок процедури, згідно з якою “всі призначені раніше по всіх областях керівники міліції та ДАІ звільняються з посади й переходять в статус в.о.”.

За словами Авакова, «Люстраційний комітет спільно з кадровою комісією МВС організовує аналіз роботи керівних кадрів на місцях - виробляє пропозиції для рішення міністру. На наявні й утворені вакансії Люстраційний комітет і кадрова комісія МВС проводять публічний відбір кандидатів за участю громадськості».

“Механізми публічного обговорення, консультацій із громадськістю, критерії оцінки, фільтри для лобізму, чорного й білого піару - все це обговорюємо й затверджуємо прозоро в короткий термін”, - додав Аваков.

За його словами, голова Люстраційного комітету Соболев запропонував до участі в процедурі з боку Люстраційного комітету, окрім нього самого, - від журналістів - Юрія Бутусова, від правозахисних організацій - Євгена Захарова.

Міністр повідомив, що погодився з пропозицією Соболева, при цьому додав: «Це не буде розтягнута процедура, в країни немає часу для затягувань - починаємо прямо сьогодні пізно ввечері».