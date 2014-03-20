ГПУ оголосила підозру Курченку у спільному розкраданні майна держпідприємства “Укргазвидобування”

Генеральна прокуратура України оголосила підозру голові спостережної ради ГК “СЄПЕК” Сергій Курченку у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства ПАТ “Укргазвидобування”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, з’ясувалось, що вказані особи шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу завдали інтересам держави збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд грн.

Злочин кваліфікований за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Підозрюваного оголошено у розшук, його місцезнаходження встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС викрило злочинну схему ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній ”Східноєвропейська паливно-енергетична компанія”, яка належить Курченку.

“Встановлено, що чотирма компаніями цієї групи (ТОВ ”Зовнітрансгаз”, ДП ”Петрол”, ПМП ”Петрол-ФОРВАРДІНГ” і ПП ”Армада-Плюс”) протягом 2012-2013 років ввезено на територію держави нафтопродуктів на суму 25 млрд грн для їхньої переробки як давальницької сировини та подальшого ”реекспорту” за кордон”, - наголосив він.

За словами Авакова, фактично продукція була реалізована на території держави без митного оформлення та сплати податків і зборів, від чого бюджет втратив близько 7 млрд грн.

З метою прикриття злочинної діяльності було створено ряд фіктивних підприємств, які за підробленими документами реалізовували нафтопродукти на території без сплати податків легальним оптовим постачальникам пального.

Аваков повідомив, що по цих фактах відкрито 11 кримінальних проваджень у Криму, Київській, Харківській, Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Рівненській областях та в Києві.

Під час обшуків вилучено 13 тис. тонн нафтопродуктів, бухгалтерські документи і комп’ютерна техніка. Проводиться ревізія залишків на Одеському НПЗ.

Крім цього, в Києві відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення групою компаній ”СЄПЕК” збитків НАК ”Нафтогаз України” на суму 1 млрд 600 млн грн.