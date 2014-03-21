Екс-голова СБУ обурений тим, що спецслужби випустили з країни високопосадовців, які мали доступ до держтаємниці

Екс-голова СБУ Ігор Смешко обурений тим, що спецслужби випустили з України колишнього президента Віктора Януковича й інших високопосадовців, які мали доступ до державної таємниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив екс-голова Служби безпеки України Ігор Смешко.

За його словами, до того, що колишні високопосадовці безперешкодно залишили територію України, призвели політичні рішення про призначення на керівні посади в силових структурах, які мали місце останні 10 років.

“Якби керівники середньої ланки спецпідрозділу СБУ “Альфа”, двох зовнішніх розвідок отримали наказ в перші дні, то всі колабораціоністи були б зараз у Києві. Я не розумію, як можна було випустити за межі України вищих секретоносіїв. В жодній країні неможливо, щоб президент відключився від опіки секретної служби і десь собі поїхав у невідомому напрямку. Так само і колишній голова СБУ, міністр оборони”, - сказав Смешко.

Крім того, Смешко висловив здивування з приводу того, чому досі правоохоронці не встановили, хто вбивав людей на Майдані. Зокрема, він зазначив, що до сьогодні експерти-криміналісти не вилучили для дослідження кулі снайперів, які застрягли в деревах на вулиці Інститутській.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову ”Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”.

24 лютого в.о міністра внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів у Донецьк, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордоники не дозволили йому це зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився у приватній резиденції і не використав жодну державну резиденцію.

23 лютого о 23.50 Янукович власноруч підписав заяву про відмову від державної охорони, але залишив близько 15 чоловік охорони та разом із екс-главою своєї адміністрації Андрієм Клюєвим відбув у невідомому напрямку, вимкнувши всі види зв`язку.

Стосовно екс-президента України та інших високопосадовців порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і їх оголошено в розшук.