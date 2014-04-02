У Криму створено управління Служби виконання покарань РФ

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) Росії створила своє управління по Республіці Крим і місту Севастополь, повідомляє прес-служба відомства.

Відповідний наказ підписав директор ФСВП Геннадій Корнієнко.

Місцем дислокації управління став Сімферополь.

«У Сімферополі створюється слідчий ізолятор №1 з лімітом наповнення 951 місце і виправна колонія №1 з лімітом наповнення 1470 місць (суворий режим), у Керчі - виправна колонія №2 з лімітом наповнення 710 місць (загальний режим) і колонія-поселення №3 з лімітом наповнення 150 місць», - інформує відомство.

У повідомленні також зазначається, що створюється кримінально-виконавча інспекція з філіалами (для виконання заходів кримінально-правового характеру, не пов`язаних з ізоляцією засуджених від суспільства і організації контролю над перебуванням підозрюваних або звинувачених у місці виконання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту).

Також функціонуватиме відділ з конвоювання (для виконання завдань з конвоювання засуджених і взятих під варту).

Як повідомляв УНІАН, керівництво Державної пенітенціарної служби України вживає усіх заходів для вирішення подальшої долі ув’язнених, які відбувають покарання у виправних установах Криму.