17 громадян було вбито на Інститутській під час протистояння з правоохоронцями - Аваков

17 громадян було вбито на Інститутській біля Жовтневого палацу під час протистояння з правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час прес-конференції про попередні результати розслідування масової загибелі людей у Києві 18-20 лютого 2014 року.

”В стрільбі на вулиці Інститутській з боку Жовтневого палацу... загинули за нашими підрахунками 17 осіб”, - зазначив Аваков.

Він додав, що на Інститутській з боку Жовтневого працювала спецрота ”Беркуту” із жовтими пов`язками на рукавах під керівництвом майора Дмитра Садовника.

”Нами встановлені всі особи, які брали участь в цій операції. Ступінь причетності його та кожного із бійців спецроти встановлюється”, - наголосив міністр.

Міністр також розповів, розслідування у справі снайперів на Інститутській було розділене на кілька частин і наразі слідство встановило особи підозрюваних та зброю вбивства учасників акці протесту.

”Перша частина - це розслідування вбивств, які відбулися від снайперів, друге - це вбивства від прямої стрільби... скоріше за все від рук правоохоронців, третє - це загибель від рук ”тітушок” і четверте – обставини, при яких загинули правоохоронці”, - сказав міністр.