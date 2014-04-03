У Львові міліціонери затримали «серійних» домушників

Працівники міліції Львова за «гарячими слідами» затримали двох серійних крадіїв, на рахунку яких, щонайменше, п’ять квартирних крадіжок.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, у Сихівський райвідділ міліції 2 квітня звернулося двоє львів’ян, які повідомили, що з їхніх помешкань викрадено 1200 гривень, 200 норвезьких крон, золоті прикраси та планшет «Apple».

За «гарячими слідами» львівські працівники міліції викрили двох зловмисників, котрі обікрали помешкання львів’ян. Ними виявилися 39-річний та 38-річний мешканці Львівської області.

«Встановлено, що зловмисники раніше судимі та причетні до, щонайменше, п’яти квартирних крадіжок. До помешкань чоловіки потрапили шляхом підбору ключів до замків дверей.», - повідомив т.в.о. начальника Управління карного розшуку ГУ МВС України у Львівській області полковник міліції Сергій Богданов.

Зловмисників затримано згідно ч. 1 ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Наразі правоохоронці перевіряють їхню причетність до інших подібних крадіжок.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.