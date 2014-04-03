Начальник міліції Полтави Ємець подав рапорт про звільнення

Начальник Полтавського міського управління міліції Віталій Ємець подав рапорт про звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник УМВС України в Полтавській області Іван Корсун.

За його словами, він викликав до себе начальника міліції Полтави й спілкувався з ним про його роботу.

«Ми поговорили, й він ухвалив рішення написати рапорт про звільнення з посади. Можливо, він просто не витримує тих вимог, які я перед ним ставлю, й написав рапорт про звільнення», - сказав начальник УМВС в області.

Кандидатуру нового начальника міліції Полтави Корсун поки не називає. При цьому він підкреслює, що новий начальник має пройти через Народне віче.

Корсун також зазначив, що рапорт про звільнення написав також начальник міліції Комсомольська Ігор Туль і всі його заступники.

«Вони ухвалили рішення піти на пенсію», - сказав він.