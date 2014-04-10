Громадяни добровільно здали понад 7 тисяч одиниць зброї - МВС

Станом на сьогоднішній день громадяни добровільно здали 7 тис. 304 одиниці зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

За його словами, також здано близько 41 тисячі боєприпасів та вибухових речовин.

Водночас, правоохоронними органами станом на сьогоднішній день вилучено 17 тисяч 519 одиниць зброї та спецзасобів, відкрито 1656 кримінальних проваджень щодо незаконного володіння зброєю та вручено повідомлення про підозру у 444 таких провадженнях.