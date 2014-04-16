У центрі Харкова виявили валізу з 20 «коктейлями Молотова»

У центрі Харкова міліція виявила валізу з 20 «коктейлями Молотова».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 15 квітня близько 13.30 до Київського райвідділу міліції надійшла заява від харків’янина про те, що біля одного з будинків по вулиці Сумській в центрі міста невідома особа тримає в руках велику валізу та намагається сховати її до підвального приміщення.

Працівники міліції прибули за вказаною адресою. На вулиці правоохоронці побачили велику валізу, в якій виявили близько 20 пляшок з «коктейлем Молотова».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Працівники міліції звернули увагу, що пляшки з вибухонебезпечною сумішшю були виявлені поблизу офісу однієї з проросійських політичних організацій «Боротьба».

«У зв’язку з тим, що вибухонебезпечні предмети знаходилися прямо біля офісу однієї з проросійських політичних партій, працівниками міліції було прийнято рішення провести огляд даного приміщення. Як тільки вони почали відповідні заходи, до офісу увірвався невідомий чоловік, який почав пред’являти претензії правоохоронцям та всіляко перешкоджати їх діям», - йдеться в повідомленні.

Начальник ГУ МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв особисто поспілкувався з представниками «Боротьби», пояснив причини, що спонукали працівників органів внутрішніх справ діяти саме таким чином, та довів абсолютну їх законність. Після цього працівники міліції відновили огляд приміщення, в офісі було виявлено зразки поліграфічної продукції агітаційного змісту.

Правоохоронці здійснюють усі необхідні слідчі дії з метою встановлення власника виявлених небезпечних предметів, в тому числі перевіряється причетність представників політичної партії до вказаної події.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові громадський рух «Боротьба» був одним із організаторів багатотисячних мітингів прихильників федералізації, які завершувалися нападами на адмінбудівлі та побиттями активістів Євромайдану.