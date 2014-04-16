На Луганщині захопили в заручники українських військових

На автотрасі поблизу міста Красний Луч Луганської області озброєні терористи захопили у заручники двох військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, офіцер та військовослужбовець військової служби за контрактом зупинилися на узбіччі дороги для усунення несправності у службовому автомобілі. У цей час до них під’їхали екстремісти, захопили військових у заручники та відвезли в невідомому напрямку.

Міністерство оборони України попереджає осіб, причетних до цієї терористичної акції, що їхні дії підпадають під кваліфікацію цілого ряду статей Кримінального кодексу України.

На даний час керівництвом Міністерства оборони та Збройних сил України вживаються необхідні заходи для якнайшвидшого звільнення викрадених військовослужбовців. Зазначені заходи проводяться у тісній взаємодії з відповідними структурними підрозділами інших силових відомств України, які залучені до проведення антитерористичних заходів.

«Керівництво вітчизняного оборонного відомства налаштоване жорстко реагувати на подібні дії, спрямовані проти військовослужбовців Збройних сил України, які присягнули на вірність українському народові та сумлінно виконують завдання за призначенням», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні інтернет-видання «ОстроВ» з посиланням на власні джерела у ЗСУ повідомило, що в районі Слов`янська вчора сепаратисти захопили у полон офіцера розвідки і його водія – солдата.

Кілька годин тому група з п`яти машин привезла сильно побитого офіцера до однієї з військових частин в Амвросіївському районі Донецької області. Терористи викликали комбата і висунули вимогу передислокувати частину і присягнути «народу Донбасу». Інакше погрожували вбити заручників.

Після того, як військові відмовилися це зробити, терористи виїхали. Доля заручників залишається невідомою.