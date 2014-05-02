Фотограф з команди Тимошенко перешкоджав роботі львівського журналіста

Сьогодні під час зустрічі кандидата у Президенти України Юлії Тимошенко з мешканцями міста Золочева, яка проходила на центральній площі міста, один з членів команди Тимошенко перешкоджав роботі львівського політичного журналіста Данилу Мокрику, в якого відібрав і пошкодив редакційне посвідчення та особистий телефон.

Як повідомив УНІАН особисто Данило Мокрик, даний інцидент стався, коли він фотографував присутнього на заході чоловіка, який тримав плакат з написом: „Тимошенко – на політичну пенсію!”.

„Я був поруч, коли чоловіка почали «відтискати» і намагалися порвати плакат. Я почав запитувати цих людей, чому вони нищать майно і заважають висловлювати свою думку, при цьому тримав у розгорнутому вигляді своє редакційне посвідчення. Один з присутніх, як з’ясувалося згодом, це був особистий фотограф Юлії Тимошенко – Олександр Прокопенко, вигукуючи «це фальшивка» вирвав і пошкодив редакційне посвідчення. Побачивши, що я це знімаю на смартфон - він також вихопив з моїх рук телефон і лише завдяки втручанню журналістів в нього забрали телефон та зіпсоване посвідчення, а сам Прокопенко втік», - розповів Мокрик.

Він також повідомив, що написав заяву про даний випадок у Золочівський райвідділ міліції, після чого йому зателефонував один з нардепів-бютівців, який передав слухавку Тимошенко, яка принесла йому вибачення «за члена своєї команди».

«Після розмови з Тимошенко мені вже зателефонував Прокопенко, який також приніс вибачення і попросив забрати заяву з міліції. Я відмовився забирати заяву», - зазначив Мокрик.