На Черкащині намагалися підпалити виборчий штаб Порошенка

У місті Сміла Черкаської області о 6 ранку понеділка, 5 травня, по вулиці Типографській виникла пожежа в одному з офісних приміщень районного споживчого товариства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДСНС в Черкаській області, рятувальники з’ясували, що причиною пожежі став підпал, оскільки на місці події рятувальники та правоохоронці виявили пляшку з легкозаймистою сумішшю.

Ще до приїзду пожежників вогнем було пошкоджено вікна, меблі та комп’ютерну техніку. Збиток склав більше 10 тис. грн.

Смілянські вогнеборці пожежу швидко локалізували та ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні приміщення. Винуватець підпалу встановлюється, на місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомили кореспонденту УНІАН журналісти міста Сміла, саме у цій будівлі знаходиться передвиборчий районний штаб кандидата у президенти України Петра Порошенка.