У Слов’янську з боку сил МВС 4 загиблих, близько 30 поранених – МВС

У Слов’янську Донецької області, де точиться бій з терористами, з боку сил МВС 4 загиблих, близько 30 поранених.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«Тактика бою нападників – прикриватися живим щитом з числа місцевого населення. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що нападники масово обстрілюють і підпалюють житлові будинки. Є жертви серед місцевого населення. На даний час бій триває», - повідомляє УЗГ МВС України.