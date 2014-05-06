У трамваї Львова виявили дев‘ять пістолетів, викрадених з райвідділу міліції під час Ночі гніву.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, сьогодні у Франківський райвідділ міліції надійшло повідомлення від працівниці ЛКП «Львівелектротранс» про знайдену зброю. Жінка, яка працює водієм трамваю, повідомила, що о 00.35 під час перегону трамваїв у трамвайному депо по вулиці Городоцькій, 185, вона виявила в салоні одного із незачинених трамваїв, біля входу у кабіну водія, пакет, у якому знаходились предмети, візуально схожі на пістолети.

Слідчо-оперативна група встановила, що у пакеті знаходилося дев’ять пістолетів «Макарова» та дев’ять магазинів до них. Працівники міліції встановили, що знайдені пістолети були викрадені із Залізничного райвідділу міліції під час подій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року (так звана Ніч гніву)

«Проведеною перевіркою встановлено, що знайдена зброя була викрадена із Залізничного райвідділу міліції під час подій у ніч з 18 на 19 лютого у Львові», - зазначив начальник Головного управління МВС України у Львівській області Дмитро Загарія.