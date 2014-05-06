Під Миколаєвом працівники СТО одержали вогнепальні поранення в результаті нападу невідомих

Власник і працівник станції технічного обслуговування біля Миколаєва одержали вогнепальні поранення в результаті нападу трьох невідомих.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України у Миколаївській області, 6 травня до чергової частини міліції зателефонував водій автомобіля, який сказав, що на території СТО у Жовтневому районі Миколаївської області чути постріли. На місце, вказане громадянином, виїхала слідчо-оперативна група райвідділу.

Правоохоронців вже чекали власник і працівник СТО, які одержали вогнепальні поранення.

”З пояснень власника, на територію його фірми зайшли троє молодиків віком приблизно до 30 років і, запитавши ім`я потерпілого, без пояснень почали завдавати йому тілесні ушкодження. На допомогу власнику фірми прийшов його працівник. Бійку було перервано пострілів - один з нападників вихопив пристрій, схожий на пістолет травматичної дії, і скоїв пострілу у працівників СТО”, - повідомляє міліція.

Після того, як чоловіки, які одержали вогнепальні поранення, впали на землю, незнайомці швидко залишили територію станції.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального злочину та їх затримання.

Слідчим відділенням Жовтневого райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї)