В Одесі підпалили відділення ПриватБанку

В Одесі в середу, 14 травня, підпалили відділення ПриватБанку. Як повідомив УНІАН представник Головного управління ДСНС України в Одеській області, о 4.00 на вулиці Краснова, 8 невстановлені злочинці підпалили вхідні двері і банкомат установи. Площа загорання становила 3 кв. м, полум`я загашено населенням до прибуття пожежників. Загиблих і постраждалих немає.

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