На сході України терористи викрали щонайменше 23 журналістів – звіт ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллей звертає особливу увагу на погіршення клімату для засобів масової інформації у східній Україні. Станом на 6 травня було відомо про щонайменше 23 журналістів, репортерів, фотографів (громадян як зарубіжних країн, так і України), яких було викрадено та незаконно затримано, насамперед у Слов`янську.

Про це Піллей заявила, представляючи другий звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Місії, у звіті відзначається, що “журналісти, блогери та інші працівники засобів масової інформації, що постійно працюють у регіоні або відвідують його, стикаються зі зростаючими за грозами та актами залякування, такими як викрадення та незаконне затримання озброєними групами”.

За даними ООН, “на контрольно-пропускних пунктах у Слов`янську є списки журналістів та інших осіб, яких шукає озброєна група, з фотографіями та особистими даними”.

Спостерігачі управління ООН з прав людини повідомляють, що станом на 6 травня їм було відомо “про щонайменше 23 журналістів, репортерів, фотографів (громадян як зарубіжних країн, так і України), яких було викрадено та незаконно затримано, насамперед у Слов`янську”.

“Всередині України, особливо на сході, триває боротьба за контроль над ЗМІ, хто і де може транслювати”, - говориться у звіті, з посиланнями на численні приклади переслідувань, залякувань і блокування мовлення на сході України, насамперед у Криму, де кілька радіо- і телевізійних станцій були змушені припинити мовлення взагалі.