У Кіровограді згорів ринок

У Кіровограді сьогодні вночі згорів ринок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 19 травня, о 02.20 по вул. 50 років Жовтня, 23А, на території Колгоспного ринку підприємства “Кооперативний ринок” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено торгівельні місця з товаром побутового вжитку на загальній площі 300 м2.

Жертв та постраждалих немає.

О 04.54 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється.