Озброєні люди захопили ОВК у Шахтарську

Окружну виборчу комісію № 55 у Шахтарську Донецької області захопили озброєні люди.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко.

”Станом на 11.30 приміщення, де знаходиться окружна виборча комісія № 55 у місті Шахтарськ Донецької області, було захоплене озброєними людьми», - сказав він.

За словами Хівренка, виборча комісія на цей час працювати не може.