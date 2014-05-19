Озброєні люди захопили ОВК у Шахтарську
14:52, 19 травня 2014Кримінал
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Окружну виборчу комісію № 55 у Шахтарську Донецької області захопили озброєні люди.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко.
”Станом на 11.30 приміщення, де знаходиться окружна виборча комісія № 55 у місті Шахтарськ Донецької області, було захоплене озброєними людьми», - сказав він.
За словами Хівренка, виборча комісія на цей час працювати не може.
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