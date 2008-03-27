Вінський вніс зміни у свій наказ про заборону в потягах іноземних пісень

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ вніс зміни до плану заходів щодо підвищення рівня використання української мови у сфері транспорту і зв`язку.

План затверджений наказом Міністерства транспорту і зв`язку України від 25.03.2008 №332.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, відповідний наказ міністр підписав сьогодні.

Згідно з наказом, у позиції 11 слова «а на залізничному і авіаційному транспорті – виключно українською» замінено словами “відповідно до законодавства”.

Як повідомляв УНІАН, наказом міністра транспорту і зв`язку (№332 від 25 березня) «з метою вирішення основних проблем з використанням української мови, забезпечення її повноцінного функціонування на транспортно-дорожньому комплексі і в галузі зв`язку», передбачався повний перехід цього року на українську мову при обслуговуванні пасажирів на транспорті, вокзалах, аеропортах; переклад українською мовою нормативних актів, технічної документації, правил, інструкцій, які раніше були видані російською; виготовлення квитків на проїзд в усіх видах транспорту територією України тільки українською мовою тощо.

При цьому, було доручено транслювати музичну (пісенну) продукцію «переважно українською мовою, а на залізничному і авіаційному транспорті – виключно нею».