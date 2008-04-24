Кримські митники не дали вивезти німецький штик-ніж

12:00, 24 квітня 2008
Крым
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Експертиза визначить цінність

Співробітники Кримської регіональної митниці присікли спробу незаконного вивозу з України штик-ножа часів Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.).

Як повідомляє прес-служба Кримської регіональної митниці, громадянин Росії слідував авіарейсом «Сімферополь-Шеремет`ево» і для проходження митного контролю скористався спрощеною системою («зелений коридор»). Проходячи митний контроль, чоловік не заявив про наявність у нього предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України. Проте при допомозі рентген-апарату в дорожній сумці серед особистих речей були виявлений німецький штик-ніж часів ВВВ. "Подарували, про необхідність декларувати – не знав", - заявив господар.

В результаті був складений протокол про порушення митних правил за ст. 339 Митного кодексу України. Достовірну інформацію про те, яку цінність представляє затриманий предмет, дасть спеціальна експертиза.

 

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