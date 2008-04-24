На «Ластівчине гніздо» знадобиться 75 кг шоколаду

29 квітня в Ризі (Латвія) з шоколаду виготовлять мініатюрну копію замку «Ластівчине гніздо», який є одним з символів Криму.

Шоколадне ”Ластівчине гніздо” буде виготовлено в ході фестивалю «Nac Lidzas» («Бути поряд!»), повідомили УНІАН організатори.

Фестиваль «Nac Lidzas» зародився в 1997 році. Мета проекту – дати можливість дітям з обмеженими фізичними можливостями виявити безмежні творчі здібності. Фестиваль організовує «Фонд фестивалю», очолюваний Сармою ФРЕЙБЕРГ.

Кондитер Алдіс БРИЧЕВС - автор численних відомих шоколадних проектів - сприяє фонду і цього разу спеціально приїде до Латвії, щоб подарувати дітям солодке свято. Майстер-кондитер виготовить з білого шоколаду мініатюрну копію замку «Ластівчине гніздо». «Такий сюжет автор пов`язує з символом весни, сонця, турботи і тепла, найбільше необхідного дітям з фізичними проблемами», - відзначають організатори фестивалю.

На виготовлення шоколадної скульптури піде 75 кг шоколаду. Шоколад доставлять з Італії. Розміри їстівної композиції складуть 1,5х1,2 м. Замок омиватимуть хвилі, викладені з численного печива, а береги замінить солодкий крендель.

Шоколадну копію ”Ластівчиного гнізда” (загальною площею 9 квадратних метрів) діти розберуть і з`їдять після закінчення конкурсної програми фестивалю.