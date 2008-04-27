Погода в Криму до кінця квітня

28-30 квітня в Криму - дощ, повідомляє Укргідрометцентр. У понеділок, 28 квітня, на півострові дощ, місцями сильний. Вітер очікується південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17° тепла. 29 квітня (вівторок) вітер південно-східний 7-12 м/с. 30 квітня (середа) вітер південно-східний 5-10 м/с. 29-30 квітня температура вночі 7-12° тепла, вдень 13-18° тепла.

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