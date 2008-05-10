СБУ попередила Лужкова

Попередити міжнародний скандал вирішили представники Служби безпеки України. У Сімферопольському аеропорту, куди щойно прибув мер Москви Юрій Лужков, відомий своїми заявами про приналежність Криму до Росії, вони вручили чиновнику письмове попередження.

Марина Бородіна, керівник прес-центру Головного управління СБУ в АРК: "В связи с резкими заявлениями господина Лужкова, которые он сделал во время своего прошлого визита в Севастополь в феврале этого года. А также во время предвыборной кампании в Москве в ноябре прошлого года, Службой безопасности Украины во время его нынешнего визита, ему было вручено соответсвуещее предупреждение о недопущении противоправных действий которые могут быть расценены как нарушение законодательства Украины".

На кримській землі Юрія Лужкова зустрів нечисельний мітинг. Його учасники тримали транспаранти з написами "Україна не Росія". Мер Москви Юрій Лужков приїхав до Криму святкувати 225-у річницю Чорноморського флоту. Її відзначатимуть завтра у Севастополі. Київ із Москвою організовують цей захід спільно. Однак - без військової техніки Росії на вулицях міста. Проти цього було вітчизняне МЗС. Воно дозволило Чорноморському флоту влаштувати військове шоу лише у місці його базування - Севастопольській бухті.

5 канал