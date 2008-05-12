Регіонали виправдовують Лужкова: так він досить стриманий

Народний депутат України Олександр ЄФРЕМОВ (фракція Партії регіонів) вважає, що заява мера Москви Юрія ЛУЖКОВА з приводу Севастополя – це "просто емоції".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

За словами депутата, в особистому спілкуванні Ю.ЛУЖКОВ «досить стриманий». «А те, що він заявляє публічно, можливо, це емоційні заяви», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що на сьогодні Севастополь – територія України, «і думаю, що ні в кого у світі не виникає жодних сумнівів з цього питання».

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ, відомому своїми заявами про належність Криму та Севастополя до Росії, працівники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи в Севастополі на концерті з нагоди 225 річниці заснування ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Ю.ЛУЖКОВ зазначив: «Севастополь 1948 року було виділено як місто, що увійшло в підпорядкування державі. 1954 року Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія щодо своєї військово-морської бази – Севастополя».

Сьогодні, 12 травня, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

За її словами, оскільки громадянин Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України та її територіальній цілісності, відтепер мерові Москви заборонено в`їзд в Україну.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, СБУ з`ясовує всі обставини провокаційних висловів Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі 11 травня у зв`язку з можливою його причетністю до відмивання "брудних коштів" на території Севастополя.