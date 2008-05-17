Міліція перекрили канал надходження в Крим фальсифікованого спирту

Співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю перекрили канал надходження в Кримську автономію спирту та фальсифікованої продукції.

Як повідмляє Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю, під час проведення оперативних заходів на спеціальному посту «Чонгар» співробітники ДАІ зупинили для перевірки вантажний автомобіль, у якому перевозились 26 тис. 667 пляшок горілки. "Згідно з етикетками, оковита була виготовлена на одному з горілчаних підприємств Кіровоградської області. Втім, документи працівникам міліції видалися підозрілими. Висновком науково-дослідного експертно-криміналістичного центру марки акцизного збору були визнані підробленими, виготовленими за допомогою комп`ютерної техніки й роздрукованими з використанням офсетного друку", - йдеться у повідомленні.

Співробітники Держслужби боротьби з економічною злочинністю встановили, що автомобіль, у якому перевозився сурогат, належить комерційній структурі.

На даний час здійснюються оперативно-розшукові заходи щодо встановлення каналів збуту зазначеної алкогольної продукції та інші факти протиправної діяльності комерційною структурою, якій належить вантажівка.