У Криму викрили любителів нетрудового долара

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито двох співробітниів селищної ради, які вимагали та отримали 5,5 тис. доларів США хабара від місцевого жителя за виділення його знайомому земельної ділянки, яка належить селищній раді.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Прокуратурою автономії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).