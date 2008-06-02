Як сьогодні виживають бібліотеки?

З 7 по 15 червня в Судаку та інших містах Криму (Білогірськ, Сімферополь, Старий Крим, Феодосія) відбудеться XV Ювілейна міжнародна конференція "Крим-2008".

Як повідомляє Міністерство культури Криму, тема конференції "Крим-2008" - "Бібліотеки, інформація і освітні технології в цивільному суспільстві".

"Конференція "Крим" - світовий професійний форум для фахівців і керівників бібліотек, видавництв і книготоргових організацій, інформаційних центрів, музеїв і архівів, установ науки, культури і освіти, комп`ютерних і інтернет-компаній, бізнесу і права", - повідомляє Мінкультури АРК.

Кримський форум проводиться під егідою Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і установ, яка є основним координуючим центром світової бібліотечно-інформаційної спільноти.

Цього року урочисте відкриття конференції пройде на території заповідної Генуезької фортеці.

У програмі форуму включено більш як 60 різних заходів, серед них: засідання 15 постійних секцій, семінари, "круглі столи", презентації нових видань і проектів; фестиваль бібліотек країн СНД - традиційні дні російських, українських бібліотек, а також спеціальні заходи Інформаційного консорціуму бібліотек Казахстану; презентація Російського книжкового союзу і т.д.

Також кримський форум пропонує своїм учасникам культурну програму - музичні і творчі вечори відомих письменників, поетів, артистів.