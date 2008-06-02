3 червня - 13.00. В рамках підготовки Громадянської Асамблеї України відбудеться «круглий стіл» «Нова Конституція: позиція громадянського суспільства», до участі в якому запрошені представники громадських організацій та експерти.

Під час його роботи планується обговорити питання доцільності і вчасності змін до Конституції, процедуру її прийняття, а також конкретні пропозиції до змісту Основного закону.

Місце проведення: приміщеннz товариства «Україна-Світ» (Сімферополь, вул. Пушкіна, 20).

Для довідок: 80503813313.